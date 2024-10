Stava lavorando nel suo terreno in via Lubiana a Carbonia quando, forse per un malore o forse per un errore, è finito con una gamba sotto la motozappa e ora rischia di perdere l'arto. Un operaio di quarant'anni è stato trasportato con assegnato un codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari.

È subito scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i vigili del fuoco. Viste le condizioni del ferito è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, atterrato al cimitero di Carbonia, che lo ha trasportato al Brotzu in gravi condizioni.