Grave incidente stradale oggi pomeriggio lungo l'Asse Mediano a Cagliari. Un motociclista è stato trasportato con codice rosso all'ospedale Brotzu. L'incidente si è verificato intorno alle 16 poco prima dello svincolo di via Jenner in direzione Poetto.

Per cause non ancora accertate si sono urtate un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale con un trauma cranico.

I vigili urbani stanno ancora lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il traffico sta subendo rallentamenti.