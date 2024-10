Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio su una strada provinciale che collega Iglesias a Villamassargia, dove si sono scontrate due auto e una donna incinta ha perso il bambino, mentre altre due donne sono rimaste ferite.

La dinamica dell'incidente non è ancora stata del tutto chiarita: sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Iglesias, anche se l'incidente è avvenuto in comune di Villamassargia.

La donna incinta viaggiava a bordo di una Alfa 147 che è andata a scontrarsi con una Ford Fiesta con a bordo le altre due donne. L'impatto è stato violentissimo, le auto si sono accartocciate, intrappolando negli abitacoli le ferite.

Secondo i primi rilievi all'origine dell'incidente di sarebbe una mancata precedenza, anche se ancora è tutto da verificare. Sul posto sono subito intervenute le ambulanze del 118, la polizia municipale e i vigili del fuoco. Liberate, le ferite sono state trasportate all'ospedale di Iglesias, mentre la donna incinta a Carbonia.

Purtroppo nonostante tutti i tentativi dei medici per il bambino di otto mesi non c'è stato nulla da fare. In codice rosso in ospedale anche una delle due ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita.