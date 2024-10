I vigili del fuoco del distaccamento di San Vito sono intervenuti questo pomeriggio nella strada statale 125 all’altezza di Villaputzu per un incidente stradale. Un’auto per cause ancora da accertare è uscita di strada sbandando più volte. Due passeggeri, un uomo e una donna, sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno accompagnato i feriti i ospedale.

I vigili del fuoco hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata.

La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione per le operazioni di soccorso.

Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di San Vito che hanno gestito la viabilità ed effettuato gli accertamenti e i rilievi di legge, e gli operai Anas.