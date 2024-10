Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 11 sulla strada provinciale 17 che collega Bolotana e Badde S’Alighes.

Per motivi ancora in corso di accertamento, una moto e un’auto si sono scontrate. L’impatto è stato violentissimo. Per il centauro, un 27enne di Nuoro, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso del Vigili del Fuoco. Il ragazzo, infatti, viste le ferite riportate, è stato immediatamente trasferito all’ospedale San Francesco di Nuoro.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Macomer è intervenuta per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e per l'assistenza alle fasi di soccorso.

Gli accertamenti di Legge sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato.