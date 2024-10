Incidente stradale questo pomeriggio lungo la Strada Statale 554. Un 44enne di Selargius alla guida di una Mercedes C320, arrivato al chilometro 1 della Statale in direzione aeroporto, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto andando a urtare contro il guardrail.

Sia il conducente che il passeggero, un 46enne di Dolianova, sono rimasti feriti. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118, i due sono stati accompagnati all’ospedale Marino in codice giallo. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale.