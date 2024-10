L'Anas comunica che un tratto della strada statale 131 ''diramazione centrale Nuorese'' è provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni al km 136,800, in località di Loiri Porto San Paolo, in provincia di Olbia-Tempio, a causa di un incidente che ha provocato 2 feriti.

Il personale dell'Anas è presente sul posto per ripristinare la circolazione il prima possibile. L'Anas raccomanda agli automobilisti prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI Anas Plus", disponibile gratuitamente in ''App store'' e in ''Play store''.

Gli utenti hanno poi a disposizione la web tv www.stradeanas.tv e il numero 841-148 'Pronto Anas' per informazioni sull'intera rete Anas.