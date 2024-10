Sono due le auto coinvolte nell’incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 18, sulla strada statale 129, all’altezza dell’incrocio Oliena Olbia in località Iloghe.

Due auto, per cause da accertare, si sono scontrate in una delle più pericolose della zona. Due le persone ferite: un uomo di 72 anni originario di Galtellì e un giovane di 33 anni di Dorgali, unici occupanti le auto. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 che ha accompagnato il più anziano in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Nuoro e i carabinieri.