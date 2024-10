I Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Siniscola, sono intervenuti a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla Strada Statale 125, nei pressi dell’incrocio con la Provinciale 1.

Verso le ore 12.30, per cause ancora da accertare, un turista veneto, 70enne, a bordo del suo scooter, è rimasto coinvolto in un incidente stradale occorso lungo la Statale n125.

Dopo lo scontro contro un’autovettura condotta da una donna di 45 anni, è stato sbalzato violentemente cadendo rovinosamente per terra. Ad avere la peggio è stato lo scooterista trasportato in gravissime condizioni mediante l’elisoccorso.

Il traffico veicolare in transito ha subito dei rallentamenti, dopo la rimozione dei mezzi e alla rimozione dei detriti e alla messa in sicurezza della strada la circolazione stradale è ripresa regolarmente.