Intorno alle 19:30 di ieri, mercoledì 5 maggio, una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta a seguito di un grave incidente stradale verificatosi sulla SP 22 Orgosolo-Mamoiada.

Per cause in corsa di accertamento, un giovane allevatore di Orgosolo, 21 anni, ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata sulla carreggiata.

Il ragazzo avrebbe riportato gravi i traumi. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto coinvolta, il personale sanitario del 118 con il servizio di elisoccorso. Il 21enne, unico passeggero a bordo, è stato trasportato all’ospedale San Francesco di Nuoro.

Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della Compagnia di Nuoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.