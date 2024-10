Incidente stradale questa mattina nella ss. 195 racc al km. 2,500, direzione Cagliari. Una Peugeot 207 condotta da una 26enne di Cagliari, all'altezza del suddetto km, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo andando prima ad urtare il guardrail alla sua sinistra e successivamente si è scontrato con una VW Touran, alla cui guida c’era un 51enne residente in provincia.

Dopo l'urto le auto sono rimaste al centro della carreggiata. Il 51enne veniva soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al PS dell'ospedale Santissima Trinità con assegnato codice giallo. Il traffico ha subito forti rallentamenti poiché si è dovuto attendere l'arrivo del carro attrezzi per rimuovere i veicoli coinvolti gravemente danneggiati. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

Sempre sulla ss. 195

Un ulteriore incidente stradale è avvenuto nella medesima SS 195 racc., dove una Seicento, condotta da un 49 di Sestu, si scontrava con due veicoli entrambi fermi sia sulla corsia di destra (una Seat Leon condotta da un 38 di Monserrato), che di sinistra (una bmw condotta da un 31enne di Forli), incuneandosi tra i due. Successivamente lo stesso andava a finire sul guardrail di destra e restava posizionato in senso contrario a quello di marcia al centro della strada.

I veicoli riportavano gravi danni a causa dei quali era impossibile riprendere la marcia. Il conducente della Seat Leon veniva soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice giallo al PS dell'ospedale Santissima Trinità.

Sul posto sempre la Polizia Locale per i rilievi di legge .