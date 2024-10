Questa mattina, intorno alle 10, tre mezzi sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto sulla Strada statale 131, al chilometro 67, in direzione Uras.

Due signore di Cagliari, di 77 anni la conducente della Fiat Punto e di 86 la passeggera, sono rimaste gravemente ferite a seguito dell’impatto contro un semirimorchio che le precedeva.

Per cause in corso di accertamento, anche un’altra vettura condotta da un giovane di Villacidro di 30 anni è rimasta coinvolta nel sinistro. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Stradale di Laconi.