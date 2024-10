Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari, intorno alle 11.15, sulla statale 131, all’altezza del chilometro 19, per un incidente stradale dove è rimasta coinvolta un autovettura, una Bmw, e due occupanti soccorsi dagli operatori sanitari del servizio di emergenza del 118.

La sala operativa del 115, allertata dal 118, ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento che ha provveduto a soccorrere gli occupanti congiuntamente agli operatori sanitari e mettere in sicurezza le autovetture e la sede stradale.

La carreggiata è stata tempestivamente interdetta per le operazioni di soccorso. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale e l'Anas. Sono in corso gli accertamenti e i controlli da parte delle autorità competenti per risalire alle cause dell'incidente.