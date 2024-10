A causa di uno scontro sulla statale 125 Orientale Sarda, nel territorio di Arzachena, una giovane di 21 anni, Alice Leponati, di Parma, si trova in Rianimazione nell'ospedale di Sassari con un politrauma, mentre l'Anas è stata costretta a chiudere la strada per oltre due ore.

La Ford Fiesta guidata da Leponati, che viaggiava col fratello 22enne, per cause in corso di accertamento, ha invaso la carreggiata opposta, scontrandosi con una Peugeot. Lo schianto è stato violento e i due mezzi hanno invaso entrambe le carreggiate, costringendo l'Anas a deviare il traffico sulla viabilità alternativa.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che, con l'elicottero, hanno trasferito la ragazza a Sassari. La strada è stata riaperta alle 14:30 mentre i rilievi sono stati eseguiti dai vigili urbani di Arzachena.