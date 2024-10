L'ex sindaco di Cagliari e attuale consigliere regionale dei Progressisti Massimo Zedda, 45 anni, è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto mercoledì sera in una strada provinciale dell'Oristanese. Come riporta L’Unione Sarda oggi in edicola, il politico ha riportato un importante trauma facciale, la frattura di entrambi i polsi, la lussazione della clavicola e varie ferite.

Soccorso dal personale sanitario del 118, Zedda è stato trasportato all'ospedale San Martino, dove ha trascorso la notte e la mattinata. Nel pomeriggio di ieri è stato trasferito a Cagliari per essere sottoposto a un intervento chirurgico al viso.

L’ex sindaco di Cagliari si trovava nell’oristanese per essere presente a diversi incontri elettorali. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti.