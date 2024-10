Alle 13:14 circa una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta sulla S.P. 17, al km 11, nel tratto che dall’abitato di Ottana conduce a Sarule, a seguito di un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, una vettura Kia condotta da una donna di 48 anni residente ad Olzai, ha impattato violentemente contro la spalletta di un ponte di attraversamento stradale. Il veicolo ha riportato gravi danni alla parte anteriore.

Al momento dell’impatto erano presenti a bordo anche due ragazzi, figli della donna. Fortunatamente, nonostante la dinamica del sinistro, i tre occupanti non hanno riportato gravi conseguenze.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i sanitari del servizio 118 con due ambulanze di cui una medicalizzata provenienti da Nuoro e Ottana. I Carabinieri del servizio radiomobile di Ottana hanno effettuato i rilievi di legge.