La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Sassari ha ricevuto una chiamata di soccorso per un incidente stradale avvenuto a Palau, in via Asproni.

Prontamente è stata inviata una squadra del distaccamento di Arzachena, che ha messo in sicurezza l’area coinvolta dall’incidente e collaborato con i sanitari del 118 per prestare le prime cure al giovane conducente del mezzo rimasto coinvolto. I rilievi sono stata effettuati dai Carabinieri di Olbia, territorialmente competenti.