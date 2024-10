Intorno alle ore 18:00 la squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola è intervenuta nel centro abitato di Posada a seguito della collisione di due autovetture. Due persone sono rimaste lievemente contuse.

Dai primi rilievi sembrerebbe che una vettura, per cause da accertare, ha violentemente urtato una seconda auto parcheggiata in sosta. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, è intervenuto il servizio sanitario 118 che ha prestato assistenza alle due persone coinvolte.

I rilievi sono stati eseguiti dal Carabinieri della locale stazione.