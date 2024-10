Incidente stradale in pieno centro abitato a Oliena. Un 45enne alla guida della propria auto stava percorrendo le vie della cittadina quando per cause ancora da accertare si è scontrato con un’altra auto guidata da un 42enne.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale. Durante i rilievi i militari hanno sottoposto al controllo del tasso alcolemico: i due conducenti che hanno riportato un tasso di 4 volte superiore al limite consentito. I due sono stati denunciati in stato di libertà, sono state ritirate le patenti di guida e uno dei veicoli è stato sequestrato per la successiva confisca.

Ora i due dovranno rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza.