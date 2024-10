Un incidente stradale si è verificato questa sera, poco dopo le 20.30, sulla strada che da Atzara porta a Samugheo.

Il furgone sul quale viaggiavano due commercianti di Cagliari, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada e si è ribaltata.

Immediatamente è stato lanciato l'allarme e sul posto è intervenuto il personale medico Mike Soccorso di Meana Sardo, il 118 e le squadre dei Vigili del fuoco di Sorgono e i Carabinieri di Tonara. Un passeggero è stato trasferito d'urgenza all'ospedale San Franceso di Nuoro. I due non sarebbero in pericolo di vita.