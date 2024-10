Alle 18:45 circa di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta presso il centro abitato di Oliena a seguito di un incidente stradale fra due vetture. Una Fiat punto e Giulietta si sono scontrate in Via Nuoro in prossimità della sede dei Volontari del Soccorso 118.

Tempestivo l’intervento dei sanitari ai due occupanti che non hanno riportato gravi contusioni. La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e a ripristinare le condizioni di viabilità.

Da accertare la dinamica del sinistro. Sul Posto i Carabinieri e il servizio sanitario 118.