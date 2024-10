Incidente stradale questa mattina alle porte di Nurri dove un uomo di 92 anni, Luigi Marcialis, è morto dopo essersi scontrato contro un'Alfa 147 mentre viaggiava a bordo del suo motocarro Ape.

La vittima è stata sbalzata fuori dall'abitacolo dopo che l'Ape si è capovolta. Sul posto sono intervenute subito le ambulanze dell'Associazione Ducato di Mandas ma per l'uomo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Non avrebbe riportato gravi conseguenze la donna di Villanovatulo che era alla guida della 147.