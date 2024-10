Sembrava un incidente non gravissimo. Gianni Dessì, di 59 anni, era stato trasportato all'ospedale di San Gavino (nemmeno in codice rosso) ieri sera, poco dopo le 18, per le ferite riportate in uno scontro a pochi chilometri da Guspini.

Oggi però le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. Inutili i tentativi di salvargli la vita: l'uomo è morto in mattinata.

Ancora da chiarire la dinamica dello scontro. Dessì era alla guida di una moto ape. Per cause ancora da accertare il suo mezzo si è scontrato con una utilitaria.

Ad avere la peggio il conducente dell'autocarro. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Villacidro.

Dessì, ferito, era stato subito portato in ospedale. E la situazione sembrava, dal punto di vista medico, sotto controllo. Poi l'aggravamento delle condizioni. E, questa mattina, il decesso.