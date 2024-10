Nel primo pomeriggio di ieri a Villacidro, lungo la strada statale 196 al km 32, per cause in corso di accertamento, si è verificato un incidente stradale tra un Fiat Ducato condotto da un 25enne di San Gavino Monreale, residente a Villacidro, e una Renault Clio condotta da una a 61enne parigina, con a bordo una ragazza sedicenne anche lei residente in Francia.

A seguito dell'impatto sia l'uomo che la donna sono stati trasportati da personale del 118 presso l'ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale per le cure del caso in codice rosso, mentre la minorenne è stata anche lei condotta in codice rosso presso il Policlinico Universitario “Duilio Casula” di Monserrato.

Entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro, i documenti di guida e di circolazione sono risultati essere regolari, i rilievi sono stati compiuti dai carabinieri di Villacidro che hanno informato degli eventi l'autorità giudiziaria cagliaritana.