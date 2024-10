Un incidente stradale si è verificato intorno alle 17 di oggi in località Monte Bianchino, a Sassari. Un’auto, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada.

Sul posto sono prontamente intervenuti la squadra operativa 1A dei Vigili del fuoco e il personale sanitario del 118.

Due le persone rimaste ferite, trasportate al pronto soccorso per gli appositi accertamenti.