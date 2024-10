Si chiamava Andrea De Luca e lavorava alla tenenza di Sarroch, l'appuntato scelto della Guardia di finanza di 43 anni morto questa mattina nell'incidente stradale lungo la statale 195 a Pula.

Il finanziere si trovava in sella a uno scooterone quando all'altezza del chilometro 29, al secondo incrocio per Pula, è andato a schiantarsi contro un autocarro di una ditta di arredamenti. L'impatto è stato violentissimo, la moto è finita sotto il camion rimanendo schiacciata.

Sul posto i vigili del fuoco, un'ambulanza del 118 e la polizia stradale. L'arrivo tempestivo dei soccorsi non è servito a salvare la vita a De Luca, che morto sul colpo. Nato a Roma e residente a Pula, il finanziere viveva da anni in Sardegna dove era arrivato per prestare servizio alla tenenza di Sarroch. Lascia la moglie e un figlio.

La statale 195 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire alla polizia stradale di ricostruire l'incidente e ai vigili del fuoco di liberare la carreggiata dai mezzi coinvolti.