Due giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto ieri sulla Provinciale 17 tra Ottana e Bolotana.

Si tratta di un 19enne di Macomer e di un 22enne di Noragugume, ricoverati all'ospedale San Francesco di Nuoro.

I due si trovavano a bordo di un'auto quando, per cause da chiarire, il giovane alla guida ha perso il controllo, nei pressi di Ottana, sfondando il guardrail e finendo in un campo.

Dopo l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Nuoro e Macomer, che hanno estratto i due ragazzi dall'abitacolo, affidandoli alle ambulanze del 118.

Intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di legge.