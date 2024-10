Incidente stradale questa sera, attorno alle 20:30, in via Tridentina a Nuoro.

Per cause in corso di accertamento, un uomo ha perso il controllo della sua auto che è andata ad impattare contro alcune vetture in sosta prima di fermare la propria corsa ribaltandosi sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro per la messa in sicurezza dello scenario, i sanitari del 118 e la Polizia di Stato per i rilievi di rito.