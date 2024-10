Ieri sera alle ore 21.00 a Gonnosfanadiga, in via Nazionale all’angolo con la Via Marconi, si è verificato un sinistro stradale che ha coinvolto 3 fuoristrada: un Land Rover condotto da una cinquantaduenne con a bordo un'altra persona, un Nissan Novara guidato da un cinquantenne operaio del luogo e infine un Jeep Cherokee, che aveva alla guida un ventiseienne operaio anch'egli di Gonnos.

Come sempre accade in questi casi e come previsto dal codice della strada, tutti e tre i conducenti dei mezzi coinvolti sono stati sottoposti ad accertamenti etilometrici mediante l'apparato in dotazione di carabinieri e soltanto il più giovane, l'ultimo è risultato essere positivo con un tasso alcolico pari a 0,96 g/l.

È stato sufficiente solo questo elemento per attribuire una colpa, in relazione al verificarsi del sinistro, al giovane ventiseienne, in quanto non si sarebbe dovuto porre alla guida in quelle condizioni.

Pertanto, i militari dell’Arma gli hanno ritirato il documento di guida che verrà inviato alla Prefettura di Cagliari per i successivi adempimenti di legge, mentre in mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

In realtà, chiariscono i Carabinieri, basta un bicchiere di vino di troppo a cena per sforare i limiti di legge previsti per poter guidare e se poi un incidente stradale si verifica davvero seguono una serie di guai, con tanto di denuncia alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza, lungo stop per la patente e gran fatica per poterla recuperare.