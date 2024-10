Ha avuto l'esito più triste lo schianto avvenuto questo pomeriggio lungo la SS 131, all'altezza del bivio per Birori. Il centauro 46enne di Macomer coinvolto nello schianto, Corrado Aresu, è deceduto all'ospedale civile di Sassari dove era stato trasportato in gravissime condizioni e in elisoccorso dopo essere stato intubato sul posto.

Secondo quanto ricostruito, Aresu viaggiava in sella alla moto quando per cause da chiarire è caduto sull'asfalto.

Sul posto la Polizia Stradale e il 118 con un elicottero. Intervenuti sul luogo del sinistro anche i Vigili del fuoco di Macomer.