Sta terminando la funzione funebre nella chiesa di San Fracesco a Ozieri per i coniugi Mario Zintu e Franca Aini e per il loro figlio Claudio, vittime del tragico incidente avvenuto sulla Sassari-Olbia, all’altezza di Ardara.

Il paese, ma anche l’intera Sardegna, si è stretta intorno al grande dolore dei familiari.

In questa giornata è stato proclamato il lutto cittadino e attraverso un’ordinanza è stata disposta l’esposizione delle bandiere a mezz’asta negli edifici comunali e in tutti gli uffici pubblici; la sospensione delle attività negli uffici pubblici durante lo svolgimento della cerimonia funebre (con esclusione naturalmente dei servizi essenziali indispensabili);

Per l’intera durata dei funerali sono state vietate nelle vie e nelle piazze adiacenti la zona in cui si svolge la cerimonia funebre, le attività lavorative che non siano finalizzate ai servizi della cerimonia medesima, in particolare quelle rumorose, quelle che possono intralciare l’afflusso delle persone e che comportano l’uso di veicoli.

È stato disposto il presidio alle esequie da parte del Comando della Polizia Municipale, scortando il Gonfalone Comunale.”

Inoltre, il comune informa che presso la Parrocchia di San Nicola è iniziata una raccolta di fondi che saranno destinati alla Famiglia Zintu-Aini.