Il magnate immobiliare indiano Vikas Ranvir Oberoi, 54 anni, è indagato a seguito del tragico incidente stradale a San Giovanni Suergiu, in cui hanno perso la vita i coniugi svizzeri Markus Krautli e Melissa Krautli, rispettivamente di 67 e 63 anni.

I due si trovavano in Sardegna per un raduno di auto di lusso e alloggiavano al Forte Village di Santa Margherita di Pula. Avevano preso a noleggio la Ferrari per partecipare alla Sardinia Supercar Experience, un tour di tre giorni dal sud dell'Isola a Olbia.

La carovana era partita la mattina del 2 ottobre da Teulada e doveva raggiungere Porto Flavia, nella frazione di Masua, dove gli automobilisti avrebbero pranzato. L'incidente è avvenuto proprio durante il trasferimento. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, la Ferrari con a bordo i due svizzeri poi deceduti stava sorpassando la colonna di veicoli prima di finire fuori strada. Tra questi la Lamborghini con a bordo gli indiani di Mumbai, Oberoi e sua moglie Gayatri Joshi, modella e attrice di Bollywood, e un camper che trasportava turisti altoatesini. Quel tratto di strada è rettilineo e a doppio senso.

Secondo una ricostruzione ancora da accertare, come riportato questa mattina dall’Unione Sarda, la Ferrari avrebbe sì superato le auto incolonnate nonostante il divieto, ma la Lamborghini avrebbe fatto una manovra azzardata oltrepassando la striscia continua e ostacolando la rossa che, a seguito del contatto, è uscita di strada incendiandosi e provocando il decesso dei coniugi, morti carbonizzati.

Il magnate indiano, con un patrimonio stimato in 3,8 miliardi di dollari, e la moglie sono rimasti illesi, così come non hanno riportato gravi conseguenze gli occupanti del camper che si è ribaltato dopo il contatto con le due auto.