Alle 12.30 di questa mattina la stazione operativa dei Vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto richiesta di intervento per un incidente stradale avvenuto sulla ss 131, al km 190, direzione Sassari.

Inviata sul posto squadra operativa Vvf dalla sede centrale, è stata messa in sicurezza la zona interessata dall'incidente. Le cause dell'accaduto sono ancora da accertare, ma sembrerebbe che la conducente abbia perso il controllo della vettura impattando sul guard rail, con conseguente ribaltamento del mezzo.

La donna, secondo quanto riferito, non avrebbe riportato gravi ferite: immediato il soccorso del personale sanitario per effettuare i primi controlli. Sul posto presenti anche le forze dell'ordine, per la messa in sicurezza dell'area e per garantire la viabilità.