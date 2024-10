La squadra di pronto intervento "1A" dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, dopo aver ricevuto richiesta di soccorso, è intervenuta intorno alle 10 di questa mattina sulla strada statale 131, all'altezza del km 7,900, in territorio del comune di Sestu, per un incidente stradale.

Per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro. Tra gli occupanti due feriti - una ragazza e un uomo -, soccorsi dal personale sanitario inviato dal 118, con due ambulanze.

Gli operatori della squadra hanno delimitato l'area, provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale e coadiuvato il personale sanitario nel soccorso delle persone coinvolte. I Vigili del fuoco hanno inoltre recuperato, sano e salvo, un cagnolino da una delle autovetture coinvolte.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale per la gestione della viabilità, per gli accertamenti e i rilievi di legge, e l'Anas per il ripristino della sede stradale. Una carreggiata è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.