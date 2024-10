Una donna di 32 anni, Angelica Di Fede, residente a Trucazzano, in provincia di Milano, è morta in un incidente stradale avvenuto durante la notte in una stradina sterrata all'interno della pineta di Is Arenas sulla costa occidentale della Sardegna, in provincia di Oristano.

L'incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte. Angelica Di Fede viaggiava sul sedile posteriore di una Nissan Qashqai sulla quale viaggiavano altre tre persone.

Secondo una prima ricostruzione l'auto si sarebbe rovesciata e ribaltata più volte e la donna è stata sbalzata fuori. La vittima lavorava in una struttura alberghiera di Is Arenas. Sul luogo forze dell'ordine e personale del 118.