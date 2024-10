Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta la notte scorsa, intorno alla mezzanotte, in Viale Trieste, a Nuoro, a seguito di un violento tamponamento fra due auto.

Una Lancia Ypsilon e una Mercedes classe B, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate.

I Quattro passeggeri della Lancia sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale San Francesco per accertamenti, mentre risulta illeso il conducente della Mercedes. Sul posto il servizio sanitario del 118 i Carabinieri e gli agenti della Polizia.