Un incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri a Villacicro, in località Villascema. Una Ford Ka guidata da un 42enne del posto, con a bordo anche il padre 82enne, si è scontrata con una Nissan condotta da un 25enne per cause ancora da chiarire.

L'anziano ha avuto la peggio rimanendo ferito. Gli operatori del 118 lo hanno accompagnato all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Villacidro.