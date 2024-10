Si chiamava Marco Todde il 32enne di Atzara che ha perso la vita questa notte in un incidente stradale a Samugheo.

L'uomo viaggiava a bordo della sua auto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo in prossimità della rotonda all'ingresso del centro abitato di Samugheo sfondando un muro di recinzione e andando a sbattere contro una casa.

Sul posto sono intervenuti i barracelli di Samugheo, i carabinieri e gli operatori del 118 ma per Todde, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.