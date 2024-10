La tragedia si è consumata all’interno della galleria Teulargiu, all’altezza di Mamoiada, sulla statale 389 che Nuoro porta a Lanusei.

Intorno alle 18 di questo pomeriggio una Fiat 600 ha urtato diverse macchine per poi schiantarsi contro un'Alfa 147. L’impatto è stato terribile. Per Giuseppina Brocca, 57 anni, di Nuoro, non c’è stato nulla da fare. La donna è morta sul colpo.

I due passeggeri dell'Alfa Romeo, invece, sono rimasti gravemente ferite. Si tratta di Gabriele La Croce di 83 anni e Marisa Cualbu di 82 anni, anche loro nuoresi.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri, la Polizia e i medici del 118 che hanno dovuto chiedere l'intervento dell'elisoccorso per trasportare i feriti all'ospedale San Francesco di Nuoro.

La strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia dal personale dell'Anas per consentire l'opera dei soccorritori.