Lieve incidente verso le 21 in porto a Livorno: il cargo Espresso Catania, durante le manovre di uscita dall'accosto 59, forse a causa del forte vento, ha lievemente urtato lo scafo del Moby Wonder, in partenza per Olbia che al momento dell'incidente si trovava fermo in banchina e stava effettuando l'imbarco dei passeggeri e dei veicoli, provocandogli alcuni danni all'aletta di dritta.

Non si è registrato alcun danno a persone. Gli ispettori del Rina e i militari della Capitaneria di porto per la sicurezza della navigazione sono subito saliti a bordo per verificare se ci fossero le condizioni perché il traghetto potesse ripartire.

Alle 23.20 è stato dato il via alle operazioni di reimbarco dei passeggeri e dei mezzi rimasti a terra, che erano state sospese dopo l'incidente.