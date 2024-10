I Carabinieri della Stazione di Olzai nella tarda serata di ieri, verso le 23, sono intervenuti a seguito di un incidente stradale tra due auto avvenuto nel centro abitato di Gavoi.

A causa del forte urto le persone a bordo di una Fiat Stilo, due 65enni entrambi del paese, sono stati trasportati dal servizio 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti, ma non sarebbero in gravi condizioni.

Le cause e le responsabilità sono ancora in corso d'accertamento da parte dei Carabinieri di Orani che hanno effettuato i rilievi del sinistro.