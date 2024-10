Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio nel centro abitato di Macomer. Un uomo era alla guida della sua Opel Agila quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a finire contro la ringhiera metallica che si trovava a bordo del marciapiede.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco la Polizia Municipale e la Stradale.

Per fortuna l’uomo non ha riportato gravi conseguenze.