Un incidente mortale si è verificato poco prima delle 14 lungo la Statale 195 all'altezza di Giorgino, all'uscita di Cagliari. La vittima è Gianmarco De Agostini, 30enne cagliaritano, amante del mare e del surf. 

Secondo quanto finora ricostruito dalla Polizia municipale, il ragazzo percorreva la SS 195, diretto verso Cagliari, alla guida di una Ford Focus. Arrivato all'altezza del km 6,500, per cause ancora in fase di accertamento, ha percorso la strada contromano scontrandosi frontalmente con una Fiat 500, condotta da un 47enne residente a Capoterra. Il 30enne è morto sul colpo, mentre il conducente della Fiat 500 è stato trasportato al Brotzu in gravi condizioni.

Gli agenti della Polizia Locale di Cagliari sono ancora impegnati nelle attività di rilevamento del sinistro