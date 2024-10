Terribile schianto questa mattina sulla statale 131, una persona ha perso la vita e una seconda è rimasta ferita.

L'incidente, secondo una prima ricostruzione, è avvenuto al chilometro 56 nel comune di Sardara.

Un camion e un motocarro, per cause non accertate, si sono tamponati. Ad avere la peggio è stato il mezzo tamponato, in cui il conducente Luigi Cabriolu, 61enne di Villacidro , ha perso la vita.

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto delle ambulanze del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

Il ferito è stato trasportato nell'ospedale di San Gavino con un trauma toracico, le sue condizioni sono gravi. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti.