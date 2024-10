Un tragico incidente mortale si è verificato questa mattina sulla Statale 126 all’altezza della frazione di Palmas a San Giovanni Suergiu.

Per cause ancora in corso di accertamento la vittima dell'incidente, Alessandro Pia, 33 anni, residente a Masainas, dopo aver perso il controllo della sua auto è finito fuori strada.

L'uomo è stato sbalzato fuori dall'auto.

Sul posto stanno operando i Carabinieri e il personale medico del 118.