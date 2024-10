È morto a causa del terribile impatto tra la sua Ape e una moto sulla quale viaggiavano due giovani Tullio Pinna, di 82 anni.

La tragedia si è consumata questo pomeriggio sulla Provinciale numero 5 che collega Donigala a Solanas. La Polizia stradale, intervenuta prontamente, ha portato avanti i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso e i sanitari del 118. Per Tullio Pinna non c’è stato nulla da fare. I due giovani che viaggiavano in moto, invece, sono stati accompagnati all’ospedale.