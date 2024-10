Incidente mortale questa mattina sulla Provinciale 49 a pochi chilometri dal centro abitato di Tuili dove una donna, di 47 anni, ha perso la vita.

La dinamica non è ancora stata del tutto chiarita come non sono ancora state fornite le generalità della vittima. Verso le 8 la donna era al volante di una Ford S Max che, per cause non ancora accertate, è finita fuori strada.

La vettura si è ribaltata intrappolando all'interno la conducente. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco di Sanluri, i carabinieri della Compagnia ed il personale del 118, ma per la 47enne non c'è stato nulla da fare.