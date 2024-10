Tragedia sulla strada provinciale 10 che collega San Vero Milis a Putzu Idu: muore ristoratore di 55 anni.

L’incidente stradale si verificato all’alba di questa mattina. Giuseppe Antonio Lepori era alla guida della sua auto e doveva raggiungere Putzu Idu quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.

La sua Toyota Avensis è andata a schiantarsi contro un albero per poi ribaltarsi più volte. Per Lepori non c’è stato nulla da fare nonostante l’immediato l’intervento del personale medico del 118 e dei Vigili del Fuoco.

L’uomo, conosciuto da tutti come Pinuccio, era ristoratore a Mandriola.