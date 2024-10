Nello scontro tra una moto e una Panda, avvenuto ieri pomeriggio sulla strada Alghero – Bosa, ha perso la vita un carabiniere di 46 anni, Salvatore Casule, in servizio a Villanova Monteleone.

L’uomo, morto poco dopo il ricovero in ospedale, viaggiava, in direzione Bosa, in sella alla sua moto insieme alla moglie, quando si è scontrato con una Panda guidata da un giovane algherese di 31 anni, Davide Casu.

Non si conosce la dinamica dell’incidente.

Gravemente ferita la moglie Maria Pasqua Piu, 48 anni di Alghero. I medici le hanno dovuto amputare una gamba a causa delle fratture riportate.