È stato causato con buona probabilità da una invasione di corsia, il terribile incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale 554 a Selargius. Ha perso la vita Renato Pusceddu, fruttivendolo di 36 anni di Settimo San Pietro.

Ferito in modo non grave anche un 32enne di Quartu, che stava andando al lavoro. Lo scontro si è verificato poco prima delle 7.30 a poche centinaia di metri dall'incrocio per Selargius. La Fiat Panda condotta dalla vittima, carica di ortaggi, stava percorrendo la statale in direzione Settimo San Pietro. Per cause ancora da accertare, l'uomo ha perso il controllo invadendo la carreggiata opposta.

Proprio in quel momento arrivava la Seat Leon condotta dal 32enne. L'impatto frontale è stato inevitabile. Le due auto si sono accartocciate, intrappolando all'interno i conducenti. Sul posto i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, i carabinieri del Radiomobile e della Stazione di Quartu più l'Anas.

Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi per Renato Pusceddu non c'è stato nulla da fare. Il 32enne, invece, è stato trasportato al Brotzu, non sarebbe grave.